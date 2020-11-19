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Масштабные пожары в Луганской области: ГБР заподозрило вину спасателей

Четверг, 19 ноября 2020, 12:06

Государственное бюро расследований провело обыски у должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу о масштабных пожарах на территории Луганской области.

Источник: ГБР

Дословно: "В рамках расследования уголовного производства в отношении масштабных пожаров, которые произошли на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, следователями ГБР установлены новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области".

Детали: 17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также были допрошены должностные лица указанного главного управления ГСЧС.

Отмечается, что в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Следователи ТУ ГБР городе Краматорске установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищения горючего под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

Почти в каждом структурном подразделении указанного управления с указания руководства были приобретены специальные технические средства - для коррекции одометров автомобилей.

Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а горючее разворовывали. В результате техника не смогла вовремя выехать для тушения пожаров.

Темы: ГБРГСЧС


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