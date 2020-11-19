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Мінцифри готує інструмент для пошуку місць у COVID-лікарнях

Четвер, 19 листопада 2020, 12:43

Міністерство цифрової трансформації створює чатбот для координації госпіталізації та відкритий дашборд вільних місць для хворих на COVID-19.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 

Деталі: Федоров очікує, що це дозволить спростити процес оперативної госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Він підтвердив, що Міністерство працює над низкою технологічних рішень для боротьби з епідемією. 

Так, "цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань" має допомогти швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків.

Крім того, планується: удосконалення функціоналу застосунку "Вдома"; запуск електронного рецепту на антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики; запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.

Федоров додав, що для доступності сервісів онлайн Україну треба покрити швидкісним інтернетом. Із липня по жовтень 4,7 млн українців отримали доступ до 4G. У 2021 році Мінцифри підключить до інтернету близько 10 тисяч соціальних об’єктів: школи, лікарні, бібліотеки, заявив міністр.

Знати більше: Тут живе COVID-19. Один день лікарні в "жовтій" зоні: записки лікаря

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Теми: діджиталізаціяФедоровінтернетCovid-2019медицина


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