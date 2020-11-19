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Минцифры готовит инструмент для поиска мест в COVID-больницах

Четверг, 19 ноября 2020, 11:43
Минцифры готовит инструмент для поиска мест в COVID-больницах

Министерство цифровой трансформации создает чатбот для координации госпитализации и открытый дашборда свободных мест для больных COVID-19.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Федоров ожидает, что это позволит упростить процесс оперативной госпитализации пациентов с COVID-19.

Он подтвердил, что Министерство работает над рядом технологических решений для борьбы с эпидемией.

Так, "цифровизация и централизация сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний" должны помочь быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

Кроме того, планируется: совершенствование функционала приложения "Вдома" ("Дома"); запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики; внедрение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

Федоров добавил, что для доступности сервисов онлайн Украину надо покрыть скоростным интернетом. С июля по октябрь 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G. В 2021 году Минцифры подключит к интернету около 10 тысяч социальных объектов: школы, больницы, библиотеки, заявил министр.

Знать больше: Здесь живет COVID-19. Один день больницы в "желтой" зоне: записки врача

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Темы: диджитализацияФедоровинтернетCovid-2019медицина
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