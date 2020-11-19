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У ЄС дали "зелене світло" третьому пакету санкцій щодо Білорусі - ЗМІ

Четвер, 19 листопада 2020, 13:19

Міністри закордонних справ Євросоюзу на відеоконференції в четвер домовились про необхідність запровадити вже третій пакет санкцій щодо Білорусі з моменту проведення президентських виборів 9 серпня.

Про це від власних джерел стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, повідомляє "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ ЄС тільки що погодилися продовжити роботу над третім пакетом санкцій відносно Білорусі", - повідомив Джозвяк. 

За його словами, новий пакет буде включати як фізичних осіб, так і організації. Найближчими днями робочі групи підготують список. 

Очікується, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або початку грудня.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі  проти самопроголошеного президента Лукашенка

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська раніше анонсувала, що країни ЄС готуються розширити перелік санкцій до понад 200 імен.

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. 

Читайте також: Бліцкриг Лукашенка: куди веде загострення протестів у Білорусі.

Теми: Білорусь


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