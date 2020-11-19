В ЕС дали "зеленый свет" третьему пакету санкций в отношении Беларуси - СМИ

Министры иностранных дел Евросоюза на видеоконференции в четверг договорились о необходимости ввести уже третий пакет санкций в отношении Беларуси с момента проведения президентских выборов 9 августа.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС только что согласились продолжить работу над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси", - сообщил Джозвяк.

По его словам, новый пакет будет включать как физических лиц, так и организации. В ближайшие дни рабочие группы подготовят список.

Ожидается, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или начале декабря.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

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