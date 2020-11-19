Новий спалах COVID у футбольному клубі: 25 позитивних тестів, у декого по третьому разу

У футбольному клубі "Прикарпаття", який виступає Першій лізі, вже вдруге виявили спалах коронавірусу.

Джерело: офіційний сайт клубу

Деталі: Повідомляється, що цього тижня гравці, тренери та персонал івано-франківської команди пройшли плановий тест на COVID-19. Напередодні матчу 14-го туру Першої ліги з "Волинню" надійшли доволі несподівані результати молекулярно-генетичного дослідження, 25 з яких виявилися позитивними. Лише п'ятеро гравців і троє тренерів отримали негативні результати тесту.

19 листопада вранці, одразу ж після оголошення результатів ПЛР-тестів, команда у повному складі пішла на двотижневу самоізоляцію.

Відзначається, що у більшості інфікованих - це вже другий або навіть третій випадок позитивних результатів COVID-19.

Що передувало: Наприкінці жовтня у складі івано-франківської команди було виявлено 13 позитивних тестів на коронавірус, однак це не завадило "Прикарпаттю" зіграти виїзний поєдинок з "Агробізнесом".

Цього разу у розпорядженні тренерського штабу немає 13 футболістів для заявки на гру, тож найближчі 2-3 матчі чемпіонату підопічні Руслана Мостового не зіграють.