Новая вспышка COVID в футбольном клубе: 25 позитивных тестов, у некоторых по третьему разу

В футбольном клубе "Прикарпатье", который выступает Первой лиге, уже во второй раз обнаружили вспышку коронавируса.

Источник: официальный сайт клуба

Детали: Сообщается, что на этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-франковской команды прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" поступили довольно неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными. Только пять игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты теста.

19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда в полном составе ушла на двухнедельную самоизоляцию.

Отмечается, что у большинства инфицированных - это уже второй или даже третий случай положительных результатов на COVID-19.

Что предшествовало: В конце октября в составе ивано-франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало "Прикарпатью" сыграть выездной поединок с "Агробизнесом".

На этот раз в распоряжении тренерского штаба нет 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.