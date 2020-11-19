Новая вспышка COVID в футбольном клубе: 25 позитивных тестов, у некоторых по третьему разу
В футбольном клубе "Прикарпатье", который выступает Первой лиге, уже во второй раз обнаружили вспышку коронавируса.
Источник: официальный сайт клуба
Детали: Сообщается, что на этой неделе игроки, тренеры и персонал ивано-франковской команды прошли плановый тест на COVID-19. Накануне матча 14-го тура Первой лиги с "Волынью" поступили довольно неожиданные результаты молекулярно-генетического исследования, 25 из которых оказались положительными. Только пять игроков и трое тренеров получили отрицательные результаты теста.
19 ноября утром, сразу же после объявления результатов ПЦР-тестов, команда в полном составе ушла на двухнедельную самоизоляцию.
Отмечается, что у большинства инфицированных - это уже второй или даже третий случай положительных результатов на COVID-19.
Что предшествовало: В конце октября в составе ивано-франковской команды было выявлено 13 положительных тестов на коронавирус, однако это не помешало "Прикарпатью" сыграть выездной поединок с "Агробизнесом".
На этот раз в распоряжении тренерского штаба нет 13 футболистов для заявки на игру, поэтому ближайшие 2-3 матча чемпионата подопечные Руслана Мостового не сыграют.