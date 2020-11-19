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В Україну суне мокрий сніг

Четвер, 19 листопада 2020, 13:49
Фото theworldnews.net

У п'ятницю на заході, півночі та в центрі України очікується дощ і мокрий сніг.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 20 листопада вночі в західній частині країни, вдень у більшості західних, північних та центральних областей дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах, окрім західних і південних областей, місцями ожеледиця.

Температура в західних областях протягом доби 1-6° тепла. На решті території вночі від 1° тепла до 5° морозу (у східній частині вночі 7-12° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Вітер південно-східний та північно-східний із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві у ніч на п'ятницю без опадів, 0-2° морозу, удень 20 листопада дощ і мокрий сніг, 1-3° тепла, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень 20 листопада в Києві була в 1926 і 1963 роках і становила 14,2° вище нуля, найнижча вночі – 16,6° морозу у 1993 році.

21 листопада вночі в північних, більшості центральних, прикарпатських областях та в Одеській області, вдень у південній частині та східних областях невеликий дощ і мокрий сніг.



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