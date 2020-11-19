В Украину идет мокрый снег
В пятницу на западе, севере и в центре Украины ожидается дождь и мокрый снег.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 20 ноября ночью в западной части страны, днем в большинстве западных, северных и центральных областей дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах, кроме западных и южных областей, местами гололедица.
Температура в западных областях в течение суток 1-6° тепла. На остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза (в восточной части ночью 7-12° мороза), днем от 1° мороза до 4° тепла.
Ветер юго-восточный и северо-восточный с переходом в западных областях в северо-западный, 7-12 м/с.
В Киеве в ночь на пятницу без осадков, 0-2° мороза, днем 20 ноября дождь и мокрый снег, 1-3° тепла, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.
По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем 20 ноября в Киеве была в 1926 и 1963 годах и составляла 14,2° выше нуля, самая низкая ночью – 16,6° мороза в 1993 году.
21 ноября ночью в северных, большинстве центральных, прикарпатских областях и в Одесской области, днем в южной части и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег.