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В Украину идет мокрый снег

Четверг, 19 ноября 2020, 12:49
В Украину идет мокрый снег
Фото theworldnews.net

В пятницу на западе, севере и в центре Украины ожидается дождь и мокрый снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 20 ноября ночью в западной части страны, днем ​​в большинстве западных, северных и центральных областей дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме западных и южных областей, местами гололедица.

Температура в западных областях в течение суток 1-6° тепла. На остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза (в восточной части ночью 7-12° мороза), днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Ветер юго-восточный и северо-восточный с переходом в западных областях в северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, 0-2° мороза, днем ​​20 ноября дождь и мокрый снег, ​1-3° тепла, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем ​​20 ноября в Киеве была в 1926 и 1963 годах и составляла 14,2° выше нуля, самая низкая ночью – 16,6° мороза в 1993 году.

21 ноября ночью в северных, большинстве центральных, прикарпатских областях и в Одесской области, днем ​​в южной части и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег.

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