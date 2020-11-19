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Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна – розбирається поліція

Четвер, 19 листопада 2020, 12:51
Депутат у Петербурзі порвав портрет Путіна – розбирається поліція

Поліція Росії в Санкт-Петербурзі почала перевірку, бо місцевий депутат порвав портрет "невідомого, схожого на Володимира Путіна".

Джерело: Twitter депутата "Яблука" Микити Юферева, Фонтанка.ру

Деталі: Депутат повідомив, що 16 жовтня 2020 року повісив в будівлі ради муніципального освіти "Смольнинський" портрет Олександра Пушкіна, але приїхавши на засідання 18 листопада, виявив, що замість Пушкіна висить "портрет невстановленого чоловіка, схожого на президента РФ Володимира Володимировича Путіна".

Юферев порвав портрет.

За даними ЗМІ, поліцію викликала співробітниця адміністрації МО "Смольнинський".

Глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що щодо Юферева почали перевірку.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінполіція
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