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Депутат в Петербурге порвал портрет Путина – разбирается полиция

Четверг, 19 ноября 2020, 13:51

Полиция России в Санкт-Петербурге начала проверку, потому что местный депутат порвал портрет "неизвестного, похожего на Владимира Путина".

Источник: Twitter депутата РФ партии "Яблоко" Никиты Юферева, Фонтанка.ру

Детали: Депутат сообщил, что 16 октября 2020 года он повесил в здании совета муниципального образования "Смольнинское" портрет Александра Пушкина, но приехав на заседание 18 ноября, он обнаружил, что вместо Пушкина висит "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина".

Юферев его порвал.

По данным СМИ, полицию вызвала сотрудница администрации МО "Смольнинское".

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что в отношении Юферева начали проверку.

Темы: РосcияПутинполиция


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