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Білорусь визнала творців телеграм-каналу Nexta терористами

Четвер, 19 листопада 2020, 14:56

Білоруське КДБ внесло засновників найбільшого телеграм-каналу Білорусі Nexta, який висвітлює протести, Степана Путила і Романа Протасевича до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Джерело: Tut.by з посиланням на сайт КГБ

Деталі: У виданні зазначають, що список з оновленнями з'явився на сайті Комітету. Водночас інші в переліку - терористи з міжнародних списків.

 
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Що цьому передувало: У жовтні інформаційний Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані у Білорусі екстремістськими.

Пізніше стало відомо, що творець каналу, блогер Степан Путило, а також колишній головний редактор каналу Роман Протасевич залучені в якості обвинувачених у справі про масові заворушення в Білорусі. Путило і Протасевич були оголошені в міждержавний розшук.

Теми: тероризмБілорусь


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