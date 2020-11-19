Білорусь визнала творців телеграм-каналу Nexta терористами

Білоруське КДБ внесло засновників найбільшого телеграм-каналу Білорусі Nexta, який висвітлює протести, Степана Путила і Романа Протасевича до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Джерело: Tut.by з посиланням на сайт КГБ

Деталі: У виданні зазначають, що список з оновленнями з'явився на сайті Комітету. Водночас інші в переліку - терористи з міжнародних списків.

скріншот

Що цьому передувало: У жовтні інформаційний Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані у Білорусі екстремістськими.

Пізніше стало відомо, що творець каналу, блогер Степан Путило, а також колишній головний редактор каналу Роман Протасевич залучені в якості обвинувачених у справі про масові заворушення в Білорусі. Путило і Протасевич були оголошені в міждержавний розшук.