Беларусь признала создателей телеграмм-канала Nexta террористами

Белорусское КГБ внесло основателей крупнейшего телеграмм-канала Беларуси Nexta, который освещает протесты, Степана Путила и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Источник: Tut.by со ссылкой на сайт КГБ

Детали: В издании отмечают, что список с обновлениями появился на сайте Комитета. В то же время другие в списке - террористы из международных списков.

Что этому предшествовало: В октябре информационный Telegram канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признали в Беларуси экстремистскими.

Позже стало известно, что создатель канала, блоггер Степан Путило, а также бывший главный редактор канала Роман Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Путило и Протасевич были объявлены в межгосударственный розыск.