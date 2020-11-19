Система залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування
Пройшла випробування новітня українська реактивна система залпового вогню "Буревій", яку розглядають як заміну застарілим РСЗВ "Ураган", які перебувають на озброєнні Збройних сил України.
Джерело: "Defense Express"
Деталі: "Шепетівський ремонтний завод" днями провів вогневі випробування нової РСЗВ на одному з військових полігонів.
РСЗВ "Буревій" має калібр 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для "Урагану", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які КБ "Південне" розробляє у рамках програми "Тайфун-2".
Нова реактивна система від "Шепетівського ремонтного заводу" оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою.
Це дозволяє включити "Буревій" у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, на кшталт БПЛА, у режимі он-лайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення.
Директор ДП "Шепетівський ремонтний завод" Олег Турінський розповів про концепт створення "Буревію": максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту та безпеки військових. Направляючі та система наведення інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке буде оснащено броньованою кабіною.
"Буревій" розміщено на високопрохідному шасі Т815-7Т3RC1 від чеської Tatra з колісною формулою 8х8. Воно ергономічне, має високий рівень прохідності і максимальну швидкість понад 100 км/год.
Заступник міністра оборони Олександр Миронюк зазначив, що нові далекобійні артилерійські системи ЗСУ мають не тільки розширювати дальність дії, але і розміщуватись на сучасних надійних мобільних платформах. Наразі велика частка таких систем все ще розміщена на застарілих радянських машинах.
Попри велику кількість замовлень для українського війська, "Кременчуцький автомобільний завод" зараз перебуває у процедурі банкрутства, тож треба шукати альтернативу.
У випадку проходження "Буревієм" всіх необхідних випробувань, буде розглянуто питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні, заявив Миронюк.
Довідка: Системи "Град", "Ураган", "Смерч", а також "Вільха", розміщено на платформах "Урал", ЗИЛ та МАЗ, які були розроблені у 60-70-х роках та не виробляються в Україні. А єдиний вітчизняний виробник вантажних автомобілів - КрАЗ - за 2020 рік зміг реалізувати лише 29 машин. Зараз його майно виставлено на продаж.