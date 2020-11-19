Система залпового огня "Буревій" прошла огневые испытания

Прошла испытания новейшая реактивная система залпового огня "Буревій", которую рассматривают как замену устаревшим РСЗО "Ураган", которые находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Источник: "Defense Express"

Детали: "Шепетовский ремонтный завод" на днях провел огневые испытания новой РСЗО на одном из военных полигонов.

РСЗО "Буревій" (рус. "Ураган") имеет калибр 220 мм и может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые КБ "Южное" разрабатывает в рамках программы "Тайфун-2" .

Новая реактивная система от "Шепетовского ремонтного завода" оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя.

Это позволяет включить "Ураган" в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки вроде БПЛА в режиме он-лайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

Директор ГП "Шепетовский ремонтный завод" Олег Туринский рассказал о концепте создания системы "Буревій": максимальная цифровизация, увеличение дальности стрельбы, мобильности, а также комфорта и безопасности военных. Направляющие и система наведения интегрированы на новое высокопроходимое шасси, которое будет оснащено бронированной кабиной.

"Буревій" размещен на шасси высокой проходимости Т815-7Т3RC1 от чешской Tatra с колесной формулой 8х8. Оно эргономичное, имеет высокий уровень проходимости и максимальную скорость свыше 100 км/ч.

Заместитель министра обороны Александр Миронюк отметил, что новые дальнобойные артиллерийские системы ВСУ должны не только расширять дальность действия, но и размещаться на современных надежных мобильных платформах. Сейчас большая часть таких систем все еще размещена на устаревших советских машинах.

Несмотря на большое количество заказов для украинского войска, "Кременчугский автомобильный завод" сейчас находится в процедуре банкротства, поэтому необходимо искать альтернативу.

В случае прохождения системой "Буревій" всех необходимых испытаний, будет рассмотрен вопрос перехода ВСУ на новые колесные платформы, которые соответствуют всем требованиям стран-членов НАТО, с последующей локализацией их производства в Украине, заявил Миронюк.

Справка: Системы "Град", "Ураган", "Смерч", а также "Ольха" ("Вільха"), размещены на платформах "Урал", ЗИЛ и МАЗ, которые были разработаны в 60-70-х годах и не производятся в Украине. А единственный отечественный производитель грузовых автомобилей - КрАЗ - в 2020 году смог реализовать лишь 29 машин. Сейчас его имущество выставлено на продажу.