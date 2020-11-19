"За майбутнє" матиме в Луцьку свого мера і найбільше депутатів в міськраді і облраді

За інформацією з протоколів дільничних виборчих комісій, у другому турі виборів Луцького мера переміг кандидат від партії "За майбутнє" Ігорь Поліщук, який набрав більшість голосів – 24 тисячі 355 виборців.

Джерело: Громадянська мережа "Опора", ЦВК

Деталі: Представники "Опори" підрахували підсумки голосування за даними, озвученими у Луцькій міській ТВК під час прийому документів від ДВК.

За іншого кандидата самовисуванця Богдана Шибу віддали свої голоси 19 тис. 93 виборці.

Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Шиба.

На двох дільницях кандидати набрали однакову кількість голосів.

Зазначимо, що згідно із результатами місцевих виборів 25 жовтня, партія "За майбутнє" взяла найбільшу кількість мандатів у міськраді Луцька (13 з 42) і у облраді Волині (22 з 64).

Партію очолює колишній голова облради Волині, а нині нардеп Ігор Палиця.

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