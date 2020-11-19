У "За майбутне" в Луцке будет свой мэра и больше всего депутатов в горсовете и облсовете

По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, во втором туре выборов Луцкого мэра победил кандидат от партии "За майбутне" Игорь Полищук, набравший большинство голосов - 24 тысячи 355 избирателей.

Источник: Гражданская сеть "Опора", ЦИК

Детали: Представители "Опоры" подсчитали итоги голосования по данным, озвученным в Луцкой городской ТИК во время приема документов от УИК.

За другого кандидата самовыдвиженца Богдана Шибу отдали свои голоса 19 тыс. 93 избирателя.

Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 - победил Шиба.

На двух участках кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Отметим, что по результатам местных выборов 25 октября, партия "За майбутне" взяла наибольшее количество мандатов в горсовете Луцка (13 из 42) и в облсовете Волыни (22 из 64).

Партию возглавляет бывший глава облсовета Волыни, а ныне нардеп Игорь Палица.

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