Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Європа може уникнути локдаунів, але найближчі 6 місяців будуть важкими - ВООЗ

Четвер, 19 листопада 2020, 16:01

Європа може уникнути нових жорстких обмежень, в тому числі за рахунок майже загально обов'язкового носіння масок.

Про це заявив глава європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Клюге, в деяких країнах системи охорони здоров'я вже перевантажені, в Європі тільки за останній тиждень було зареєстровано понад 29 000 смертей.

"Європа знову стала епіцентром пандемії разом з США. В кінці тунелю є світло, але це будуть шість важких місяців", - сказав він.

"Блокувань можна уникнути, я дотримуюся своєї позиції, що блокади - це крайній захід. Використання маски ні в якому разі не панацея, і її потрібно проводити в поєднанні з іншими заходами. Однак, якщо використання маски досягне 95%, блокування не будуть потрібні", - додав Клюге.

Він вважає, що обмеження слід скасовувати обережно і поступово, попереджаючи про негативні наслідки "занадто швидкого ослаблення".

За словами Клюге, початкові школи повинні залишатися відкритими, додавши, що діти і підлітки не є рушійною силою поширення коронавірусу, і закриття шкіл "неефективне".

Клюге також зазначив, що незважаючи на обнадійливі новини про вакцини, вони "не срібна куля, тому що ми знаємо, що поставки будуть обмежені, особливо спочатку".

Теми: коронавірусЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Силовики пояснили обшуки у Музеї Революції Гідності: шукають, куди поділись 100 млн

інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс

COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

Усі новини...
коронавірус
В уряді хочуть "перекинути" 50 мільйонів від Євроінвестбанку на вакцини від СOVID-19
У Польщі другий день поспіль - рекордні понад 600 смертей від коронавірусу
Новий спалах COVID у футбольному клубі: 25 позитивних тестів, у декого по третьому разу
Останні новини
17:52
Угорщина отримала зразок російської вакцини від COVID-19
17:50
Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго
17:48
фотоЗ України на Близький Схід намагалися вивезти деталі для зенітно-ракетного комплексу
17:39
Держспецзв'язок скасував покращення зв'язку в президентському літаку на 32 мільйони
17:32
У Путіна погрожують відповіддю Україні за арешт російських літаків
17:30
Лікарі припускають, що COVID-19 може пошкоджувати зуби і ротову порожнину
17:22
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:08
Голова Чернівецької облради потрапив в реанімацію з коронавірусом
17:07
Транскордонні платежі: євро вперше з 2013 року обігнало долар
17:01
Економічні наслідки COVID-19 проявляться через роки – Фукуяма
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!