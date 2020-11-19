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Европа может избежать локдаунов, но ближайшие 6 месяцев будут тяжелыми - ВОЗ

Четверг, 19 ноября 2020, 15:01

Европа может избежать новых жестких ограничений, в том числе за счет почти всеобщего ношения масок.

Об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Клюге, в некоторых странах системы здравоохранения уже перегружены, в Европе только за последнюю неделю было зарегистрировано более 29 000 смертей.

"Европа снова стала эпицентром пандемии вместе с США. В конце туннеля есть свет, но это будут шесть тяжелых месяцев", - сказал он.

"Блокировок можно избежать, я придерживаюсь своей позиции, что блокады - это крайняя мера. Использование маски ни в коем случае не панацея, и ее нужно проводить в сочетании с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, блокирования не потребуются", - добавил Клюге.

Он считает, что ограничения следует отменять осторожно и постепенно, предупреждая о негативных последствиях "слишком быстрого ослабления".

По словам Клюге, начальные школы должны оставаться открытыми, добавив, что дети и подростки не являются движущей силой распространения нового коронавируса, и закрытие школ "неэффективно".

Клюге также отметил, что несмотря на обнадеживающие новости о вакцинах на прошлой неделе, они "не серебряная пуля, потому что мы знаем, что поставки будут ограничены, особенно вначале".

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Темы: коронавирусЕвропа
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