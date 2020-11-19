Соціологи бачать, що на Закарпатті майже відсутні сепаратистські настрої

Опитування громадської думки не фіксує підтримки сепаратистських чи федералістських рухів на Закарпатті.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи", проведеного 24 серпня–6 вересня

Деталі: Так, за федералізацію виступає приблизно 3% мешканців, а сепаратизм підтримує менше 1%. Такі показники фактично не змінились з часу попереднього опитування, зазначають соціологи.

Водночас, збільшується підтримка тези про підтримку перебування в складі унітарної України з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад у сфері розподілу та спрямування бюджетних коштів і місцевих доходів, що є загальним трендом децентралізаційних процесів.

Серед опитування національних меншин також не фіксується підтримки сепаратизму чи федералізації (2% і 5% відповідно).

У складі унітарної України з існуючими повноваженнями місцевих рад і громад бачать свій регіон 51% жителів Закарпаття загалом, 38% виступають за розширення повноважень у сфері у сфері розподілу та спрямування бюджетних коштів і місцевих доходів для місцевої влади.

Водночас серед опитаних представників національних меншин лише 16% вважають, що Закарпаття має бути в складі унітарної України з нинішніми повноваженнями, а 46% - хочуть розширення повноважень. Водночас 31% респондентів не змогли відповісти на запитання про статус регіону.

Довідково: Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 24 серпня–6 вересня 2020 року.

Соціологи опитали 1000 респондентів – 500 респондентів по репрезентативній вибірці в Закарпатській області (в 6 містах та 15 селах області) та 500 респондентів з числа національних меншин (з них 300 угорці та 200 представники ромської, румунської та словацької громад) у місцях компактного проживання.

Обидві вибірки репрезентативні за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та район проживання. Максимально випадкова похибка опитування (без урахування додаткової вибірки національних меншин та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,4% з ймовірністю 0,95.

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