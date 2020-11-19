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Социологи видят, что на Закарпатье сепаратистские настроения почти отсутствуют

Четверг, 19 ноября 2020, 15:48
Социологи видят, что на Закарпатье сепаратистские настроения почти отсутствуют

Опрос общественного мнения не фиксирует поддержки сепаратистских или федералистских движений на Закарпатье.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы", проведенного 24 августа-6 сентября

Детали: Так, за федерализацию выступает примерно 3% жителей, а сепаратизм поддерживает менее 1%. Такие показатели фактически не изменились с момента предыдущего опроса, отмечают социологи.

 

В то же время, увеличивается поддержка тезиса о поддержке пребывания в составе унитарной Украины с расширенными полномочиями местных советов и общин в сфере распределения и направления бюджетных средств и местных доходов, что является общим трендом децентрализационных процессов.

Среди опроса национальных меньшинств также не фиксируется поддержки сепаратизма или федерализации (2% и 5% соответственно).

В составе унитарной Украины с существующими полномочиями местных советов и общин видят свой регион 51% жителей Закарпатья целом, 38% выступают за расширение полномочий в сфере в сфере распределения и направления бюджетных средств и местных доходов для местных властей.

В то же время среди опрошенных представителей национальных меньшинств только 16% считают, что Закарпатье должно быть в составе унитарной Украины с нынешними полномочиями, а 46% - хотят расширения полномочий. В то же время 31% респондентов не смогли ответить на вопрос о статусе региона.

Справка: Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 24 августа-6 сентября 2020 года.

Социологи опросили 1000 респондентов - 500 респондентов по репрезентативной выборке в Закарпатской области (в 6 городах и 15 селах области) и 500 респондентов из числа национальных меньшинств (из них 300 венгры и 200 представители ромской, румынской и словацкой общин) в местах компактного проживания.

Обе выборки репрезентативны по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и район проживания. Максимально случайная погрешность опроса (без учета дополнительной выборки национальных меньшинств и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,4% с вероятностью 0,95.

Читайте также: Русинская карта. Как мы искали руку Москвы и сепаратистов на Закарпатье - репортаж из Ужгорода

Украинская правда
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