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ЄС розпочинає підготовку нового раунду санкцій проти режиму Лукашенка – Боррель

Четвер, 19 листопада 2020, 16:55

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глав дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання у Брюсселі.

"Репресія режиму Лукашенка проти людей не припинилися. Ми вже внесли до санкційного списку понад 50 осіб в рамках двох раундів санкцій і сьогодні ми домовилися почати підготовку до нового раунду санкцій", - сказав Боррель.

Він зазначив, що цього разу санкції торкнуться не тільки окремих осіб, але також інституцій та компаній. 

Боррель додав, що "Лукашенко не йде на конструктивний діалог з суспільством, і ситуація в Білорусі за останній час тільки погіршилася".

Раніше повідомлялося, що робота над новим санкційним пакетом завершиться до кінця листопада або на початку грудня.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС запровадив санкції стосовно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні, у тому числі  проти самопроголошеного президента Лукашенка

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська раніше анонсувала, що країни ЄС готуються розширити перелік санкцій до понад 200 імен.

Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. 

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Теми: санкціїЄСБілорусьЛукашенко


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