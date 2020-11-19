ЕС начинает подготовку нового раунда санкций против режима Лукашенко – Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания в Брюсселе.

"Репрессии режима Лукашенко против людей не прекратились. Мы уже внесли в санкционный список более 50 человек в рамках двух раундов санкций и сегодня мы договорились начать подготовку к новому раунду санкций", - сказал Боррель.

Он отметил, что на этот раз санкции коснутся не только отдельных лиц, но также институтов и компаний.

Боррель добавил, что "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом, и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась".

Ранее сообщалось, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

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