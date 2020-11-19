Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС начинает подготовку нового раунда санкций против режима Лукашенко – Боррель

Четверг, 19 ноября 2020, 15:55
ЕС начинает подготовку нового раунда санкций против режима Лукашенко – Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания в Брюсселе.

"Репрессии режима Лукашенко против людей не прекратились. Мы уже внесли в санкционный список более 50 человек в рамках двух раундов санкций и сегодня мы договорились начать подготовку к новому раунду санкций", - сказал Боррель.

Он отметил, что на этот раз санкции коснутся не только отдельных лиц, но также институтов и компаний.

Боррель добавил, что "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом, и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась".

Ранее сообщалось, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

Читайте также: Блицкриг Лукашенко: куда ведет обострение протестов в Беларуси

Темы: санкцииЕСБеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
санкции
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
Абрамович оспаривает санкции ЕС: рассмотрение назначено на 13 июля - Reuters
Monobank вернул 5,5 млн долларов клиентов от подсанкционного брокера EXANTE
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: