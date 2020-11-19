Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС начинает подготовку нового раунда санкций против режима Лукашенко – Боррель

Четверг, 19 ноября 2020, 16:55

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глав дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания в Брюсселе.

"Репрессии режима Лукашенко против людей не прекратились. Мы уже внесли в санкционный список более 50 человек в рамках двух раундов санкций и сегодня мы договорились начать подготовку к новому раунду санкций", - сказал Боррель.

Он отметил, что на этот раз санкции коснутся не только отдельных лиц, но также институтов и компаний.

Боррель добавил, что "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом, и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась".

Ранее сообщалось, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

Читайте также: Блицкриг Лукашенко: куда ведет обострение протестов в Беларуси

Темы: санкцииЕСБеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
санкции
Конгресс США рекомендовал правительству ввести санкции против РФ за отравления Навального
Тихановская анонсировала расширение белорусских санкций ЕС до более 200 имен
ЕС ускоренно готовит новый пакет санкций в отношении Беларуси – СМИ
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...