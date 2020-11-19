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Из Украины на Ближний Восток пытались вывезти детали для зенитно-ракетного комплекса

Четверг, 19 ноября 2020, 17:48

Контрразведка СБУ заблокировала попытку незаконно вывезти из Украины товары военного назначения.

Источник: СБУ

Детали: Чиновники одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля планировали вывезти из нашей страны товары военного назначения.

 

Оперативники спецслужбы, в частности, предупредили незаконную поставку из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Правоохранители установили, что для сокрытия военного назначения этих товаров отправитель указал ложные сведения об их количественно-качественных характеристиках.

Также на продукцию не были предоставлены необходимые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы передали в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения по признакам совершения преступления.

Украинская правда
Темы: СБУ


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