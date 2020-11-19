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Угорщина отримала зразок російської вакцини від COVID-19

Четвер, 19 листопада 2020, 17:52

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про прибуття до Будапешта зразка вакцини російського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зразок вакцини російського виробництва прибув до Будапешта. Тепер угорським експертам належить почати дослідження, щоб прийняти максимально обґрунтоване рішення", - написав Сійярто у Facebook.

Він також виклав відео прибуття вакцини, де показаний процес доставки препарату літаком авіакомпанії "Аерофлот".

Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразок вакцини Sputnik V.

Раніше Сійярто розповів, що угорська фармацевтична компанія і російська влада ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.



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