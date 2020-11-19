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Венгрия получила образец российской вакцины от COVID-19

Четверг, 19 ноября 2020, 17:52

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о прибытии в Будапешт образца вакцины российского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Образец вакцины российского производства прибыл в Будапешт. Теперь венгерским экспертам предстоит начать исследования, чтобы принять максимально обоснованное решение", - написал Сийярто в Facebook.

Он также выложил видео прибытия вакцины, где показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".

Венгрия стала первой европейской страной, которая получила образец вакцины Sputnik V.

Ранее Сийярто рассказал, что венгерская фармацевтическая компания и российские власти ведут переговоры о производстве вакцины против нового коронавируса.

Европейская комиссия предупредила Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.



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