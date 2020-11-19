Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США ввели санкції проти російських компаній через робітників з КНДР

Четвер, 19 листопада 2020, 19:54

Сполучені Штати в четвер ввели санкції щодо двох компаній, яких вони звинуватили в причетності до примусового експорту робочої сили з Північної Кореї, і попередили країни, які все ще використовують робітників з цієї країни, щоб вони відправили їх додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США заявило, що внесло в чорний список російську будівельну компанію Mokran LLC і Cholsan General Trading Corporation, північнокорейську компанію, що працює в Росії.

"Північна Корея має довгу історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у віддалені країни для роботи в виснажливих умовах, щоб фінансово підтримати Пхеньян і його збройові програми", - йдеться в заяві міністра фінансів Стівена Мнучіна.

"Ті країни, які все ще приймають північнокорейських робітників, повинні відправити цих робітників додому", - додав він.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2017 року вимагала, щоб всі країни відправили додому всіх північнокорейських робітників до 22 грудня минулого року, щоб зупинити заробляння ними іноземної валюти для ядерних і балістичних ракетних програм Північної Кореї.

Сполучені Штати підрахували, що Пхеньян заробляв понад 500 мільйонів доларів на рік від майже 100 000 робітників за кордоном, з яких близько 50 000 працювали в Китаї і 30 000 в Росії.

У травні російські ЗМІ цитували посла Росії в Пхеньяні, який заявив, що зусилля Москви з репатріації всіх північнокорейських робітників, як того вимагав встановлений ООН термін, були ускладнені спалахом коронавірусу.

У січні Росія заявила, що пропустила встановлений ООН крайній термін репатріації робітників через те, що вона назвала об'єктивними труднощами, але заявила, що дотримується санкцій ООН щодо Пхеньяна.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 листопада: обшуки в музеї, великий герб України

В Україні цього року можуть нарахувати до 33 тисяч смертей від COVID – KSE

Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться директором НАБУ

Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння масок

Силовики пояснили обшуки у Музеї Революції Гідності: шукають, куди поділись 100 млн

інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс

Усі новини...
Останні новини
20:56
Новини 19 листопада: обшуки в музеї, великий герб України
20:49
НАЗК програло справу на півмільйона гривень, бо не прийшло до суду 
20:21
Європейський інвестбанк спрямує близько півмільярда на розвиток східних регіонів України
19:54
США ввели санкції проти російських компаній через робітників з КНДР
19:34
Офіційний курс: гривня ослабла
19:19
У Зеленського відреагували на обшуки в музеї Революції Гідності
19:02
"Ви вже залишили нас без штанів": Львівські ресторатори просять скасувати карантин вихідного дня
19:00
Поліція взяла під охорону виборчі комісії на Львівщині
18:53
Першими безкоштовну вакцину від COVID отримають українські медики – Степанов
18:43
В ЄС відреагували на указ Путіна про визнання документів, виданих на території ОРДЛО
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!