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США ввели санкции против российских компаний из-за рабочих из КНДР

Четверг, 19 ноября 2020, 18:54

Сполучені Штати в четвер ввели санкції щодо двох компаній, яких вони звинуватили в причетності до примусового експорту робочої сили з Північної Кореї, і попередили країни, які все ще використовують робітників з цієї країни, щоб вони відправили їх додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США заявило, що внесло в чорний список російську будівельну компанію Mokran LLC і Cholsan General Trading Corporation, північнокорейську компанію, що працює в Росії.

"Північна Корея має довгу історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх у віддалені країни для роботи в виснажливих умовах, щоб фінансово підтримати Пхеньян і його збройові програми", - йдеться в заяві міністра фінансів Стівена Мнучіна.

"Ті країни, які все ще приймають північнокорейських робітників, повинні відправити цих робітників додому", - додав він.

Резолюція Ради Безпеки ООН 2017 року вимагала, щоб всі країни відправили додому всіх північнокорейських робітників до 22 грудня минулого року, щоб зупинити заробляння ними іноземної валюти для ядерних і балістичних ракетних програм Північної Кореї.

Сполучені Штати підрахували, що Пхеньян заробляв понад 500 мільйонів доларів на рік від майже 100 000 робітників за кордоном, з яких близько 50 000 працювали в Китаї і 30 000 в Росії.

У травні російські ЗМІ цитували посла Росії в Пхеньяні, який заявив, що зусилля Москви з репатріації всіх північнокорейських робітників, як того вимагав встановлений ООН термін, були ускладнені спалахом коронавірусу.

У січні Росія заявила, що пропустила встановлений ООН крайній термін репатріації робітників через те, що вона назвала об'єктивними труднощами, але заявила, що дотримується санкцій ООН щодо Пхеньяна.

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