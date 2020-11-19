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"Держпереворот" під час Майдану: ДБР викликає політиків за заявою нардепа ОПЗЖ

Четвер, 19 листопада 2020, 21:23

Офіс генерального прокурора зобов’язаний викликати на допит українських політиків через заяву нардепа під ОПЗЖ та колишнього заступника генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьміна щодо "держперевороту" під час Революції Гідності.

Джерело: прокурор ОГП Олексій Донський в коментарі УП

Пряма мова Донського: "Повістки слідчі ДБР скерували приблизно три тижні тому. Проте через COVID у слідчих допити перенесли на невизначений термін.

У зв’язку із чинним законодавством, будь-яка заява вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань без перевірки. Вважаю, що заява Кузьміна не містить конкретних даних про вчинення будь-якого злочину. У зв'язку з цим ми відмовили йому у внесенні відомостей про злочин до ЄРДР. Однак заявник звернувся до суду та оскаржив невнесення відомостей до ЄРДР, тому суд зобов'язав ОГП розпочати досудове розслідування".

Деталі: Прокурор зазначає, що, оскільки у справі недостатньо інформації щодо вчинення злочину, Кузьміна також викликатимуть на допит, щоб він її надав.

Разом із тим відомство в будь-якому випадку зобов’язане допитувати усіх присутніх в заяві, інакше суд за скаргою заявника скасує ухвалене у справі рішення через неповноту розслідування. Для таких допитів (навіть за відсутністю конкретики у заяві) існують певні стандартні запитання.

Донський наголошує, що через такі справи в Україні потрібно змінити законодавство, яке дозволить слідчим та прокурорам фільтрувати подібні заяви та не розпочинати досудове розслідування за відсутності обґрунтованих даних про вчинення кримінального правопорушення.

Він також зазначає, що в ОГП здивовані, чому саме зараз виник такий суспільний резонанс, оскільки повістки про допит розсилали декілька тижнів тому, а про скасування допитів слідчі ДБР проінформували свідків приблизно за тиждень.

Новина доповнюється...

Роман Петренко, УП
Теми: Офіс генпрокурораЄвромайданОПЗЖКузьмін


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