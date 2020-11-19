"Держпереворот" під час Майдану: ДБР викликає політиків за заявою нардепа ОПЗЖ
Офіс генерального прокурора зобов’язаний допитати українських політиків через заяву нардепа ОПЗЖ та колишнього заступника генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьміна щодо "держперевороту" під час Революції Гідності.
Джерело: прокурор ОГП Олексій Донський в коментарі УП
Пряма мова Донського: "Повістки слідчі ДБР скерували приблизно три тижні тому. Проте через COVID у слідчих допити перенесли на невизначений термін.
У зв’язку із чинним законодавством, будь-яка заява вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань без перевірки. Вважаю, що заява Кузьміна не містить конкретних даних про вчинення будь-якого злочину. У зв'язку з цим ми відмовили йому у внесенні відомостей про злочин до ЄРДР. Однак заявник звернувся до суду та оскаржив невнесення відомостей до ЄРДР, тому суд зобов'язав ОГП розпочати досудове розслідування".
Деталі: Прокурор зазначає, що, оскільки у справі недостатньо інформації щодо вчинення злочину, Кузьміна також викликатимуть на допит, щоб він її надав.
Разом із тим відомство в будь-якому випадку зобов’язане допитувати усіх присутніх в заяві, інакше суд за скаргою заявника скасує ухвалене у справі рішення через неповноту розслідування. Для таких допитів (навіть за відсутністю конкретики у заяві) існують певні стандартні запитання.
Донський наголошує, що через такі справи в Україні потрібно змінити законодавство, яке дозволить слідчим та прокурорам фільтрувати подібні заяви та не розпочинати досудове розслідування за відсутності обґрунтованих даних про вчинення кримінального правопорушення.
Він також зазначає, що в ОГП здивовані, чому саме зараз виник такий суспільний резонанс, оскільки повістки про допит розсилали декілька тижнів тому, а про скасування допитів слідчі ДБР проінформували свідків приблизно за тиждень.
Передісторія: Цю інформацію раніше оприлюднила головний редактор Lb.ua Соня Кошкіна. Вона зазначила, що у заяві фігурують імена Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка, Тетяни Чорновол.
Турчинов у Facebook підтвердив наявність повістки. "Громадське" підтвердило інформацію щодо Кличка та Чорновол.