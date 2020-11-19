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"Госпереворот" во время Майдана: ГБР вызывает политиков по заявлению нардепа ОПЗЖ

Четверг, 19 ноября 2020, 21:23

Офис генерального прокурора обязали зарегистрировать заявление от нардепа ОПЗЖ и бывшего заместителя генпрокурора Януковиче Рената Кузьмина о "госперевороте" во время Революции Достоинства.

Источник: прокурор ОГП Алексей Донской в ​​комментарии УП

Прямая речь Донского: "Повестки следователи ГБР направили примерно три недели назад. Однако из-за COVID следственных допросы перенесли на неопределенный срок.

В связи с действующим законодательством, любое заявление вносится в Единый реестр досудебных расследований без проверки. Считаю, что заявление Кузьмина не содержит конкретных данных о совершении какого-либо преступления. В связи с этим мы отказали ему во внесении сведений о преступлении в ЕРДР. Однако заявитель обратился в суд и обжаловал невнесение сведений в ЕРДР, суд обязал ОГП начать досудебное расследование".

Детали: Прокурор отмечает, что, поскольку по делу недостаточно информации о совершении преступления, Кузьмина также будут вызывать на допрос, чтобы он ее предоставил.

Вместе с тем ведомство в любом случае должно допрашивать всех присутствующих в заявлении, иначе суд по жалобе заявителя отменит принятые по делу решения из-за неполноты расследования. Для таких допросов (даже при отсутствии конкретики в заявлении) есть определенные стандартные вопросы.

Донской отмечает, что из-за таких дел в Украине нужно изменить законодательство, которое позволит следователям и прокурорам фильтровать подобные заявления и не начинать досудебное расследование при отсутствии обоснованных данных о совершении уголовного преступления.

Он также отмечает, что в ОГП удивлены, почему именно сейчас возник такой общественный резонанс, поскольку повестки о допросе рассылали несколько недель назад, а об отмене допросов следователи ГБР проинформировали свидетелей примерно через неделю.

Роман Петренко, УП
Темы: Офис генпрокурораЕвромайданОПЗЖКузьмин


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