Німеччина посилила позицію щодо Туреччини: Заспокойтеся або будуть санкції ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Туреччину припинити провокації в Східному Середземномор'ї, пригрозивши потенційними санкціями ЄС в грудні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Від Туреччини залежить, які рішення будуть прийняті на Європейській раді в грудні. Якщо до грудня не буде позитивних сигналів з Туреччини і будуть тільки додаткові провокації, такі як візит Ердогана на Північний Кіпр, тоді у нас, безумовно, будуть складні дебати", - сказав Маас.

На питання, чи будуть такі "складні дебати" означати санкції проти Анкари, Маас відповів: "Звичайно. Деякі держави-члени, як це було в минулому, завжди ставили питання про санкції. Якщо у відносинах з Туреччиною не відбудеться поліпшення, я вважаю, що це питання, безумовно, знову зіграє роль на Європейській раді в грудні".

Слова міністра закордонних справ Німеччини знаменують посилення позиції Берліна. Раніше Німеччина займала більш обережну позицію, на відміну від деяких інших членів ЄС, особливо Франції.

Лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони вживатимуть "відповідні" заходи проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції і Кіпру", наприклад, відправку суден для розвідки газу у води цих країн.

З тих пір в ЄС спостерігається зростання напруженості у відносинах з Туреччиною через низку подій, таких як розширення геологорозвідувальних робіт, образи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона, а також скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр в минулі вихідні, що викликав осуд Кіпру і Греції.