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Германия ужесточила позицию по Турции: Успокойтесь или будут санкции ЕС

Четверг, 19 ноября 2020, 21:05

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Турцию прекратить провокации в Восточном Средиземноморье, пригрозив потенциальными санкциями ЕС в декабре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"От Турции зависит, какие решения будут приняты на Европейском совете в декабре. Если к декабрю не поступит позитивных сигналов из Турции и будут только дополнительные провокации, такие как визит Эрдогана на Северный Кипр, тогда у нас, безусловно, будут сложные дебаты", - сказала Маас.

На вопрос, будут ли такие "сложные дебаты" означать санкции против Анкары, Маас ответил: "Конечно. Некоторые государства-члены, как это было в прошлом, всегда ставили вопрос о санкциях. Если в отношениях с Турцией не произойдет улучшения, я полагаю, что этот вопрос, безусловно, снова сыграет роль в Европейском совете в декабре".

Слова министра иностранных дел Германии знаменуют ужесточение позиции Берлина. Ранее Германия занимала более осторожную позицию, в отличие от некоторых других членов ЕС, особенно Франции.

Лидеры ЕС договорились в начале октября, что они примут "соответствующие" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", например, отправку судов для разведки газа в воды этих стран.

С тех пор в ЕС наблюдается рост напряженности в отношениях с Турцией, такой как расширение геологоразведочных работ, оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, а также скандальный визит Эрдогана на Северный Кипр в минувшие выходные, вызвавший осуждение Кипра и Греции.

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