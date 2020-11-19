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Самую престижную литературную награду вручили за дебютный роман

Четверг, 19 ноября 2020, 22:32
Самую престижную литературную награду вручили за дебютный роман

В четверг вечером в Лондоне шотландского писателя Дугласа Стюарта объявили лауреатом Букеровской премии 2020 года, одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке, за дебютный роман "Шуґґи Бейн".

Источник: сайт премии

Детали: Церемония проходила онлайн, и Стюарт появился на специальном экране, чтобы получить приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Он также произнес речь.

"Шуґґи Бейн" роман, основанный на его воспоминаниях из детства. Это рассказ о мальчике, который растет в Глазго 1980, а его мать борется с алкогольной зависимостью. Она умерла, когда ребенку было 16 от алкоголизма, а 44-летний Стюарт ей посвятил книгу.

Он начал писать в свободное время десять лет назад. Стюарт рассказал сайту Букеровской премии, что сейчас заканчивает свой второй роман.

Справка: Букеровская премия - самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

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