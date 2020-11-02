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Тижнева динаміка COVID: плюс 8 тисяч хворих і 703 госпіталізованих

Понеділок, 2 листопада 2020, 09:23

Минулого тижня в Україні виявили на 8 тисяч більше випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ніж позаминулого тижня, а кількість госпіталізованих зросла на сім сотень. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 

Пряма мова: "За минулий тиждень всього було виявлено 53 270 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Якщо рівняти з позаминулим тижнем, то тоді було 45 286 випадків. Тобто майже на 8 тисяч випадків більше за тиждень, якщо рівняти тиждень до тижня.

За минулий тиждень було зроблено методом ПЛР 283 494 тестування. Якщо зрівняти з позаминулим тижнем, то це було 238 404 тестування. Тобто майже на 50 тисяч плюс за минулий тиждень. Ми рухаємося до тих зобов'язань, які ми брали, до тої кількості тестувань методом ПЛР: на середину листопада - 50 тисяч тестувань".

Деталі: За словами міністра, вже запрацював механізм передачі тестів у приватні лабораторії - і черга зменшується у регіонах із напруженою епідемічною ситуацією: Харківська область, Донецька область, Одеська область ,Київ, Дніпропетровська область. 

За минулий тиждень було госпіталізовано 7 248 людей, тоді як позаминулого тиждень було 6 545 госпіталізацій (різниця склала 703 - ред.).

Минулого тижня на коронавірус було протестовано 37 265 осіб із пневмоніями, що на 9 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня. 

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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