Притула: Пропонували проплатити кампанію за 2,5 млн доларів "без обязов"

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що йому пропонували гроші деякі олігархи з українського рейтингу Forbes.

Джерело: стаття УП Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова

Пряма мова: "Мені не давав гроші ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман, ні Сорос, ніхто. Звертались до мене, звичайно, дуже багато різних людей.

Я не буду озвучувати прізвища.

Вони всі в українському Forbes рясно розкидані по різних десятках. І так, звичайно, це були дуже заманливі пропозиції.

"Найсмачнішою" такою це була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 млн доларів, які пропонувалися кешом і які пропонувалися "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на".

Я казав: "Дякую, дуже дякую (робить хрипкий голос, наче у Зеленського – УП), але, мабуть, давайте ми просто залишимося з вами цікавими співрозмовниками один одному. Пропозицій фінансування насправді вистачало, але серед них не було таких спонсорів, від яких я б міг дозволити взяти собі кошти".

Деталі: За словами Притули, він не знає скільки коштувала його кампанія і чекатиме звіту партії. Особисто він вклав 30 тисяч доларів.

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