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Притула: Пропонували проплатити кампанію за 2,5 млн доларів "без обязов"

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:05

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула розповів, що йому пропонували гроші деякі олігархи з українського рейтингу Forbes.

Джерело: стаття УП Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова

Пряма мова: "Мені не давав гроші ні Віталій Хомутиннік, ні Пінчук, ні Фрідман, ні Сорос, ніхто. Звертались до мене, звичайно, дуже багато різних людей.

Я не буду озвучувати прізвища.

Вони всі в українському Forbes рясно розкидані по різних десятках. І так, звичайно, це були дуже заманливі пропозиції. 

"Найсмачнішою" такою це була пропозиція проплатити кампанію в розмірі 2,5 млн доларів, які пропонувалися кешом і які пропонувалися "без обязов, ничё не надо нам. Вот просто на". 

Я казав: "Дякую, дуже дякую (робить хрипкий голос, наче у Зеленського – УП), але, мабуть, давайте ми просто залишимося з вами цікавими співрозмовниками один одному. Пропозицій фінансування насправді вистачало, але серед них не було таких спонсорів, від яких я б міг дозволити взяти собі кошти".

Деталі: За словами Притули, він не знає скільки коштувала його кампанія і чекатиме звіту партії. Особисто він вклав 30 тисяч доларів.

Передісторія:

  • 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.
  • Однак, згідно з екзит-полом "Рейтингу", у Києві голоси розподілилися так: Віталій Кличко ("УДАР") – 47,8%; Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%; Олексій Кучеренко ("Батьківщина") – 6,3%; Андрій Пальчевський – 4,5%; Ігор Смешко – 3,4%.
  • Офіційних і остаточних даних від Центральної виборчої комісії поки немає.

Українська правда
Теми: Голосгрошівибори


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