Притула - Кличку: Побачимось у другому турі
Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула проголосував на місцевих виборах і висловив сподівання, що порушень виборчого права не буде.
Джерело: партія "Голос", кореспондент "Української правди"
Пряма мова: "Я маю надію, що цей день пройде спокійно - з повагою до виборців і без порушення виборчого права.
Щоправда, ми вже помічаємо порушення по столиці. Сподіваємося, що відповідні органи будуть чітко та оперативно реагувати на такі речі.
Радий з того, що з мого боку як кандидата від партії "Голос" не зафіксовано жодного порушення. Дуже хотів би, щоби з нас брали приклад інші учасники виборчого процесу".
Деталі: Сергій Притула також висловив жаль, що чинний міський голова Віталій Кличко захворів на COVID-19.
Шоумен сказав: "Я бажаю йому швидкого одужання. І побачимось у другому турі".
Нагадаємо: 25 жовтня в Україні проходять чергові місцеві вибори. Агітація в день виборів заборонена.