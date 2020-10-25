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Притула - Кличку: Побачимось у другому турі

Неділя, 25 жовтня 2020, 14:37
Фото Дмитра Ларіна, УП

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула проголосував на місцевих виборах і висловив сподівання, що порушень виборчого права не буде.

Джерело: партія "Голос", кореспондент "Української правди"

Пряма мова: "Я маю надію, що цей день пройде спокійно - з повагою до виборців і без порушення виборчого права.

Щоправда, ми вже помічаємо порушення по столиці. Сподіваємося, що відповідні органи будуть чітко та оперативно реагувати на такі речі.

Радий з того, що з мого боку як кандидата від партії "Голос" не зафіксовано жодного порушення. Дуже хотів би, щоби з нас брали приклад інші учасники виборчого процесу".

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Деталі: Сергій Притула також висловив жаль, що чинний міський голова Віталій Кличко захворів на COVID-19.

Шоумен сказав: "Я бажаю йому швидкого одужання. І побачимось у другому турі".

 
 
 

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні проходять чергові місцеві вибори. Агітація в день виборів заборонена.

Українська правда
Теми: КиїввибориГолос


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