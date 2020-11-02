В Україні вже обрали понад 2 тисячі депутатів і 27 мерів

Станом на 12:00 2 листопада визнані обраними 2 402 депутати 108 місцевих рад та 133 сільських, селищних і міських голів.

Джерело: пресслужба Центральної виборчої комісії

Дослівно: "Станом на 12:00 2 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах. До однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних – 549 депутатів та до 66 сільських – 1438 депутатів. Окрім того, визнано обраними 133 голів (27 – міських, 30 – селищних, 76 – сільських) також у 23 областях".

Деталі: Список обраних місцевих рад та список міських, селищних і сільських голів можна переглянути на сайті ЦВК.

Повідомляється, що на всіх виборчих дільницях уже завершили процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передачі їх разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями.

Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Зазначається, що у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів (майже 71,7 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані). До обласних ТВК передали 914 протоколів (майже 67 %).

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