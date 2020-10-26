Перша поразка Зеленського. Як пройшли вибори у Києві

Під епохою перемог Володимира Зеленського 25 жовтня підведено жирну червону лінію.



Згідно з результатами екзит-полів, ні один кандидат від партії президента "Слуга народу" поки що не виграє мерські вибори в жодному обласному центрі.

У Києві партія "Слуга народу" може зайняти аж третю позицію після "УДАРу" та "Європейської солідарності", а кандидатка СН у міські голови столиці має всі шанси не пройти у другий тур.

Хоча ще рік тому ця сама партія змітала всіх на своєму шляху і вперше в історії України змогла сформувати монобільшість у парламенті.

Саме по собі для президента Зеленського це не мало б стати катастрофічним наслідком. Але результати місцевих виборів можуть відкрити новий театр воєнних дій між президентом та місцевими елітами, які суттєво укріплюють свої позиції в регіонах.

Саме так може статися у Києві.

"Українська правда" традиційно стежила за тим, як проходять вибори у столиці та за роботою штабів головних кандидатів у мери.

Беззаперечний фаворит столичних перегонів – чинний мер Віталій Кличко. Єдина інтрига мерських виборів у Києві полягала в тому, виграє Кличко в першому турі чи у другому.

25 жовтня простежити за роботою чинного міського голови та його штабу було неможливо.

За день до голосування Кличко повідомив, що підхопив коронавірус, все його оточення з ним контактувало в останні дні. Тому в день виборів штаб Кличка працював виключно в режимі онлайн, а мер сидів вдома на самоізоляції.

Тож УП навідалася до штабів потенційних конкурентів Кличка у другому турі.

За даними екзит-полу групи "Рейтинг" їх три: Олександр Попов від ОПЗЖ – 8,6%, Сергій Притула від "Голосу" – 8,3% та Ірина Верещук зі "Слуги народу" – 8%.

Штаб "Голосу", Сергій Притула

Виборчий штаб партії "Голос" на парламентських виборах 2019 року запам’ятався як один із найбільш людних і повних життя. Нова партія вривалась в українську політику і бурхливо реагувала на найменші дрібниці дня виборів.

За останній рік "Голос" пережив кілька важких змін та втрату лідера. По суті перед жовтневими місцевими виборами саме існування партії у великій політиці було під питанням.

Лідери "Голосу" мусили або яскраво заявити про те, що партія жива і розвивається, або змиритись на роль разового політичного проекту.

І партія Вакарчука без нього самого вирішила поборитись за життя.

"Розумієте, Київ – це надзавдання. Пройти в Київраду, закріпитись у столиці – означає показати всім, що "Голос" є, він відбувся і це не проект на один раз, а справжня, жива і спроможна партія", – пояснює в розмові з УП одну з цілей кампанії народний депутат Андрій Осадчук.

Власне тому на виборчій кампанії в Києві "Голос" сконцентрував найбільше уваги. У столиці від партії на мера висувався найбільш впізнаваний її кандидат шоумен Сергій Притула.

Зрозуміло, що перемогти беззаперечного фаворита Кличка кандидату від "Голосу" було б вкрай складно. Але вихід Притули у другий тур став би для його партії новим поштовхом до розвитку. А враховуючи досить скромні фінансові можливості, популярність Притули мала стати локомотивом відродження "Голосу".

"У нас немає можливості завішувати весь Київ бігбордами, чи щодня доносити виборцям через різні телеканали, які ми хороші... У нас не так багато можливостей: соцмережі та особисті зустрічі. І я з великим задоволенням на ногах пройшов по всіх округах столиці", – розповідає сам Притула.

Власне, приземлення "Голосу", спускання із високих сцен на стадіонах до камерних зустрічей з виборцями у дворах біля будинків – найточніша ілюстрація шляху, який пройшла партія за останній рік. Можливо, "Голос" дещо втратив лоск, але отримав шанс на майбутнє.

Згадану втрату зовнішнього шику можна було буквально побачити 25 жовтня в київському штабі "Голосу".

Після галасного штабу із масою людей і багатими пригощаннями на виборах в Раду, нинішній штаб вражав своїм аскетизмом.

Впродовж дня офіс київського "Голосу" скидався на залу очікування автовокзалу районного центру. Більшість часу там було порожньо і безлюдно.

Час від часу з’являлись невеликі групи людей, які квапились на черговий брифінг, адже якщо пропустити один, то наступного доведеться чекати кілька годин.

Перший серйозний брифінг відбувся аж о 18-й годині, коли до штабу приїхав перший номер київського списку Максим Нефьодов.

"Там у штабі майже нікого із топів немає, бо більшість депутатів і партійців – по регіонах. Кожен за якусь область чи місто відповідає. Загалом у нас зараз великі очікування від трьох галицьких областей, Києва, Черкас та ще кількох великих точок. У Києві мало хто і є зараз", – пояснює порожнечу в офісі один із штабістів "Голоса".

Хто мусив бути у Києві, то це Сергій Притула. Як тільки група "Рейтинг" та інші оприлюднили дані своїх екзит-полів, кандидат від "Голосу" в мери столиці вийшов на брифінг. Притула намагався демонструвати впевненість і готовність до боротьби.

"Я можу уже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді. Щодо тих результатів, які показують екзит-поли на виборах мера, то ми розуміємо, що у нас буде дуже неспокійна ніч. Адже за такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення. Тому ми з колегами уже на низькому старті і готові виїжджати на дільниці, якщо десь будуть фіксувати порушення", – говорив новий політик Притула, з незвичною для своїх фанів непідробною серйозністю.

На запитання УП, чи не покине він політику, якщо не пройде у другий тур, той же серйозний рівний голос відповів, що "незалежно від результатів" Притула "продовжить розбудовувати партію".

Весь час, поки Сергій відповідав на наші питання, мимоволі закрадалась думка, що от зараз, після наступного речення він вкине якийсь жарт, а потім ще щось дотепне скаже.

Але нічого такого не ставалось: перед камерами стояв політик, здатний структуровано пояснювати свою позицію і не боятись при цьому складних речень. Дрібничка, але рідкісна для "нових облич" річ.

Зе!штаб. Ірина Верещук

У порівнянні з минулим роком, штаб "Слуги народу" змінився докорінно.

Раніше впродовж дня виборів журналісти могли пограти в настільний теніс чи хокей, брати участь у конкурсах з ведучим Артемом Гагаріним, поїсти бургерів, випити пива на барі…

Та 25 жовтня штаб "СН" виглядав як класичний штаб – сцена для брифінгів та окрема зона для кейтерингу, де можна було попити кави і легко перекусити.

Впродовж дня на брифінги кілька разів виходив лише голова партії Олександр Корнієнко, який монотонно звітував про явку на виборах та зафіксовані порушення.

Штаб "Слуги народу" ожив лише після 18:00, коли до закритої частини "Паркового" приїхав Зеленський разом з головою ОПУ Андрієм Єрмаком, його першим заступником Сергієм Трофімовим та ще одним заступником керівника ОПУ – Кирилом Тимошенком.

Вперше за всі попередні кампанії, перебуваючи у будівлі штабу, ні президент, ні жоден представник ОПУ не вийшли поспілкуватися з пресою навіть не під запис.

До оголошення результатів екзит-полів не дуже охоче з журналістами спілкувалася і кандидатка у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук.

– Я очікую виходу у другий тур, – напружено говорила Верещук під час короткого спілкування з медіа.

– А якщо ви не вийдете у другий тур? – уточнював журналіст УП.

– То небо не впаде, будемо далі працювати. Але ми будемо переглядати позиції щодо нашої роботи в Києві, – на ходу відповідала Верещук.

У день виборів джерела у фракції "Слуги народу" були з УП більш говіркими.

Якщо підсумувати їхні слова, то результат партії у Києві – це наслідок внутрішніх конфліктів у "СН" та неорганічний й несистемний стиль кампанії Верещук, який не працював на цільову аудиторію Зе!Команди.

Тож частина співрозмовників, більш близька до Офісу президента, у поганому результаті партії в столиці звинувачує – Верещук.

"У нас на старті кампанії було 17% у Києві, тому Іра за пару місяців занизила підтримку партії. Це була провальна кампанія. Вона провела весь час на загальнонаціональних ефірах і говорила на загальнонаціональні теми, замість того, щоб акцентувати на болючих питаннях киян. Іра не ходила по дворах, а завела якийсь безглуздий Tik-Tok, з якого всі лише ржали", – скаржиться у приватній розмові з УП співрозмовник, близький до голови ОПУ.

Інша частина співрозмовників звинувачувала у провалі київських виборів народного депутата і кума Андрія Єрмака Миколу Тищенка.

"Всьому вина – це конфлікти за вплив. Коля воював з Верещук, він понапихував у списки якихось людей, що не всі дотепер розібралися, хто це", – обурювався в розмові з УП один з депутатів "СН".

"Слухай, Тищенко – це якась диверсія команди. Хоча не пишіть слово "диверсія", він же президенту подобається. В чому проблема? Він понабирав на себе все, що тільки міг, і за пару днів до виборів просто умив руки і все промахав", – обурюється в розмові з УП один з нардепів, що має стосунок до підготовки виборів у Києві.

Як би там не було, після оголошення екзит-полів, близько 20:40, Корнієнко вийшов на брифінг разом із Верещук.

Голова партії «Слуга народу»: Ми не вважаємо ці вибори провалом pic.twitter.com/dVzYytIRXM — Roman Kravets (@RomanKravets) October 25, 2020

"Ми не вважаємо місцеві вибори провалом "Слуги народу". У нас є 1400 кандидатів на голів громад, давайте подивимося на результати по Україні загалом: по міських радах, по обласних радах. І потім будемо говорити про якісь провали", – відбивався Корнієнко від запитань журналістів про програш кандидатів у міські голови обласних центрів від "Слуги народу".

Після короткого спілкування з медіа керівника партії до мікрофону підійшла Верещук.

Кандидатка в мери досить награно витискала із себе посмішку і намагалася стримати хвилювання.

У своєму виступі Верещук не маніпулювала, мовляв, "я точно буду у другому турі". Ба більше, її виступ скоріше нагадував щире прощання з людьми, які допомагали їй на виборах.

Ірина Верещук каже, що якщо не потрапить у 2-й тур, то публічно не буде нікого підтримувати pic.twitter.com/vzWz0LUwkw — Roman Kravets (@RomanKravets) October 25, 2020

"Я розумію, що були обставини, які від мене не залежали. Це в першу чергу явка. Я наскільки могла, настільки мотивувала. Я дуже кликала киян і дуже сподівалася, що попри все явка буде більшою", – з легким сумом підсумовувала пані-мабуть-не-мер.

Штаб ОПЗЖ

"Опозиційна платформа – За життя", яка на парламентских виборах розміщувалась у столичному "Парусі", на місцевих була значно скромнішою і відкрила свій штаб у партійному офісі на Великій Васильківській.

Упізнати його можна було ще з вулиці – біля входу поставили величезний синій банер з назвою партії та розклали скромний фуршет.

– А вы бы не снимали до 8 вечера, – каже про банер один із охоронців, коли бачить журналістку УП з фотоапаратом. – Выложите и скажите – агитация! Мы же его специально спрятали.

Банер з партійною символікою ОПЗЖ, який "спрятали" Фото УП

Увесь штаб ОПЗЖ – це дві локації, кімната для брифінгів на першому поверсі офісу та стійки з їжею на вулиці.

Стільчики, столи, скатертини – усе в партійних біло-синіх кольорах, що дуже нагадує попередницю політсили, Партію регіонів.

У коридорі, що веде до кімнати для брифінгів, висять фотографії партійних з’їздів та головних святинь УПЦ МП – Святогірської та Києво-Печерської лавр. До останньої напередодні 25 жовтня топи ОПЗЖ ходили молитись за "мир, добро і розвиток".

Увесь день штаб ОПЗЖ працював досить формально – короткі брифінги з оголошенням явки виборців, порушень і включень партійців з регіонів.

Наприклад, Наталію Королевську кілька разів вмикали зі Слов’янська, де за крісло міського голови бореться одіозна Неля Штепа. І робить це не в лавах колишніх соратників.

Обличчями штабу працювали нардепи ОПЗЖ – Нестор Шуфрич, Антоніна Славицька, Олександр Пузанов. Окрім оголошення внутрішньопартійної інформації, депутати щедро на камери критикували президентське опитування, називаючи його "95 кварталом на виборчих дільницях".

Нестор Шуфрич у розмові з УП амбітно розповідає, що після другого результату на парламентських виборах партія чекає першого на місцевих:

"Пониження рейтингу Зеленського і зростання нашого рейтингу дають нам підстави сподіватись на те, що ми сьогодні отримаємо перше місце".

Причинами росту рейтингу партії Шуфрич називає "послідовність" політсили та її "професійність". А за кілька хвилин додає, що на їхню користь грає суспільне розчарування Зеленським: "Добрий хлопець не зміг реалізувати себе добрим президентом".

"Слугу народу" у штабі ОПЗЖ своїм головним конкурентом не вважають. Кажуть, що борються більше з місцевими політсилами. На запитання, чи вважають конкурентами Партію Шарія, яка за результатами екзит-полу йде третьою в міськраду Маріуполя, Шуфрич відповідає: "Безумовно".

"Його риторика дуже співпадає з нашою риторикою, і я можу припустити, що частина виборців, які відходять від Зеленського і повертаються до нас, можуть підтримати Партію Шарія. Це реальність".

Кульмінацією дня і першим "живим" моментом у штабі став вечірній брифінг після оголошення результатів екзит-полу. За ними Олександр Попов виходить у другий тур виборів мера Києва.

"Мы удовлетворены теми результатам, которые мы уже знаем по экзит-полах, особенно это касается юго-востока нашей страны, традиционных, базовых регионов для нашей партии и, конечно же, города-героя Киева", – з невеликої сцени заявив голова виконкому партії Сергій Льовочкін, давній покровитель Попова.

"Я вам просто напомню, что на старте нашей кампании я как кандидат не был включен ни в один пул. Нас вообще не рассматривали как возможных претендентов на выход во второй тур", – доповнив його "головний винуватець свята" Олександр Попов.

Екзит-пол "Рейтингу" показує, що Попов відстає від Кличка на непідйомні майже 40%. На запитання, як у такому випадку вигравати в нинішнього мера, Попов каже, що просто чекає більше своїх виборців у другому турі:

"Если на второй тур придёт большее количество избирателей, больше, чем сегодня, результат будет совершенно другой. Ведь мы же понимаем, что в силу сложных санитарно-эпидемической ситуации и проблем, которые есть, в том числе, у нас в Киеве, прежде всего – наши сторонники не пришли на выборы".

Роздумуючи на камери, яким має бути міський голова столиці – політиком чи господарником, Попов сходиться, перш за все, на другому варіанті.

"Потому что накопилось очень много хозяйственных проблем", – пояснює він.

Довгий шлейф Партії регіонів і клеймо проросійської політсили у воюючій країні не заважають "Опозиційній платформі – За життя" залишатись однією з топових партій.

Шанс виграти боротьбу за посаду мера столиці для ОПЗЖ зараз виглядає мінімальним. Привертає увагу сам факт того, що після Революції Гідності кияни готові голосувати за людину, яка представляла вертикаль Януковича в їхньому місті.

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"Я почуваюсь нормально. У мене немає ніяких симптомів, які мають супроводжувати хворобу. В понеділок я здам новий тест і, сподіваюсь, він буде негативним. Чекаю, коли лікарі дадуть мені дозвіл повернутись до роботи", – розповідав своїм штабістам ввечері в неділю вбраний в червоний спортивний костюм Віталій Кличко, сидячи вдома на ізоляції.

Загалом, свою головну задачу на перший тур чинний мер виконав – на виборах 2020 року він отримує більш як на 7% більше голосів, ніж на своїх перших мерських перегонах 2015-го.

Сумнівів у його остаточній перемозі поки ні в кого немає.

А от його потенційним суперникам ще доведеться поборотись, аби саме їхнє прізвище стояло у бюлетені другого туру.

Усе вирішать буквально якісь кілька тисяч, а то й сотень голосів. Саме від виборців, які могли б уміститись в один багатоквартирний будинок, залежатиме, за яким сценарієм розвиватимуться події у Києві наступні два тижні.

Бо вихід будь-кого із трьох потенційних кандидатів у другий тур з Кличком, означатиме зовсім іншу драматургію, месиджі і наповнення кампанії до другого туру.

Роман Романюк, Роман Кравець, Ольга Кириленко, УП