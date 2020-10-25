Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні почалося голосування на місцевих виборах

Неділя, 25 жовтня 2020, 07:00
В Україні почалося голосування на місцевих виборах

У неділю, 25 жовтня, українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.

Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Як голосувати за партії?

На кожному окрузі буде окремий бюлетень для голосування.

Виборець може:

– проголосувати просто за партію: поставивши відмітку біля назви місцевої організації партії;

– проголосувати за партію і кандидата, для цього треба додатково вписати номер кандидата.

Важливо: Виборець має обов'язково поставити "галочку" навпроти партії, без цього — бюлетень буде недійсним.

Дані ЦВК
Дані ЦВК

У зв'язку з пандемією, при вході на дільницю для голосування громадянам міряють температуру, пише Чесно. Люди мають бути у захисних масках. Члени комісій захищаються також за допомогою масок та рукавичок.

Виборча дільниця у Луцьку
Виборча дільниця у Луцьку
Чесно

Виборча дільниця у Львові
Виборча дільниця у Львові
Чесно
Виборча дільниця у Львові
Виборча дільниця у Львові
Чесно

Екзит-поли

У день місцевих виборів соціологи проведуть кілька екзит-полів.

Соціологічна група "Рейтинг" у неділю, 25 жовтня, представить результати опитувань, які проводяться протягом дня виборів. Дані оприлюднять на прес-конференції після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Також о 20:00 в рамках спецпроекту "Ніч виборів з Савіком Шустером" журналісти оголосять результати опитування, здійсненого за допомогою соціологічної компанії Liberty Report. Шустер, зокрема, планує оголосити результати екзит-полів, проведених методом face to face, у 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Так, будуть названі імена мерів, які переможуть, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п’ятивідсотковий бар'єр у ради.

Близько 22:00 голова ЦВК проведе онлайн-брифінг щодо перебігу дня голосування.

Знати більше:

Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня

Ями на дорогах, відсутня гаряча вода та невідремонтовані лікарні: За що відповідає місцева влада?

При цьому на Чернігівщині окрім місцевих виборів, жителі шести районів обирають і народного депутата. Проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі призначені у зв’язку з загибеллю в травні цього року його представника у парламенті Валерія Давиденка.

Крім того, паралельно з місцевими виборами пройде опитування від президента Володимира Зеленського. Інтерв'юери у неділю поставлять українцям 5 питань від президента, вони працюватимуть поза виборчою дільницею.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: виборимісцева владарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: