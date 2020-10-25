В Україні почалося голосування на місцевих виборах

У неділю, 25 жовтня, українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.

Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Як голосувати за партії?

На кожному окрузі буде окремий бюлетень для голосування.

Виборець може:

– проголосувати просто за партію: поставивши відмітку біля назви місцевої організації партії;

– проголосувати за партію і кандидата, для цього треба додатково вписати номер кандидата.

Важливо: Виборець має обов'язково поставити "галочку" навпроти партії, без цього — бюлетень буде недійсним.

Дані ЦВК

У зв'язку з пандемією, при вході на дільницю для голосування громадянам міряють температуру, пише Чесно. Люди мають бути у захисних масках. Члени комісій захищаються також за допомогою масок та рукавичок.

Виборча дільниця у Луцьку Чесно

Виборча дільниця у Львові Чесно

Виборча дільниця у Львові Чесно

Екзит-поли

У день місцевих виборів соціологи проведуть кілька екзит-полів.

Соціологічна група "Рейтинг" у неділю, 25 жовтня, представить результати опитувань, які проводяться протягом дня виборів. Дані оприлюднять на прес-конференції після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Також о 20:00 в рамках спецпроекту "Ніч виборів з Савіком Шустером" журналісти оголосять результати опитування, здійсненого за допомогою соціологічної компанії Liberty Report. Шустер, зокрема, планує оголосити результати екзит-полів, проведених методом face to face, у 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Так, будуть названі імена мерів, які переможуть, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п’ятивідсотковий бар'єр у ради.

Близько 22:00 голова ЦВК проведе онлайн-брифінг щодо перебігу дня голосування.

Знати більше:

Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня

Ями на дорогах, відсутня гаряча вода та невідремонтовані лікарні: За що відповідає місцева влада?

При цьому на Чернігівщині окрім місцевих виборів, жителі шести районів обирають і народного депутата. Проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі призначені у зв’язку з загибеллю в травні цього року його представника у парламенті Валерія Давиденка.

Крім того, паралельно з місцевими виборами пройде опитування від президента Володимира Зеленського. Інтерв'юери у неділю поставлять українцям 5 питань від президента, вони працюватимуть поза виборчою дільницею.