В Україні почалося голосування на місцевих виборах
У неділю, 25 жовтня, українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.
Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.
Як голосувати за партії?
На кожному окрузі буде окремий бюлетень для голосування.
Виборець може:
– проголосувати просто за партію: поставивши відмітку біля назви місцевої організації партії;
– проголосувати за партію і кандидата, для цього треба додатково вписати номер кандидата.
Важливо: Виборець має обов'язково поставити "галочку" навпроти партії, без цього — бюлетень буде недійсним.
У зв'язку з пандемією, при вході на дільницю для голосування громадянам міряють температуру, пише Чесно. Люди мають бути у захисних масках. Члени комісій захищаються також за допомогою масок та рукавичок.
Екзит-поли
У день місцевих виборів соціологи проведуть кілька екзит-полів.
Соціологічна група "Рейтинг" у неділю, 25 жовтня, представить результати опитувань, які проводяться протягом дня виборів. Дані оприлюднять на прес-конференції після закриття виборчих дільниць о 20:00.
Також о 20:00 в рамках спецпроекту "Ніч виборів з Савіком Шустером" журналісти оголосять результати опитування, здійсненого за допомогою соціологічної компанії Liberty Report. Шустер, зокрема, планує оголосити результати екзит-полів, проведених методом face to face, у 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.
Так, будуть названі імена мерів, які переможуть, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п’ятивідсотковий бар'єр у ради.
Близько 22:00 голова ЦВК проведе онлайн-брифінг щодо перебігу дня голосування.
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При цьому на Чернігівщині окрім місцевих виборів, жителі шести районів обирають і народного депутата. Проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі призначені у зв’язку з загибеллю в травні цього року його представника у парламенті Валерія Давиденка.
Крім того, паралельно з місцевими виборами пройде опитування від президента Володимира Зеленського. Інтерв'юери у неділю поставлять українцям 5 питань від президента, вони працюватимуть поза виборчою дільницею.