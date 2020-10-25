Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні почалося голосування на місцевих виборах

Неділя, 25 жовтня 2020, 08:00

У неділю, 25 жовтня, українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.

Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Як голосувати за партії?

На кожному окрузі буде окремий бюлетень для голосування.

Виборець може:

– проголосувати просто за партію: поставивши відмітку біля назви місцевої організації партії;

– проголосувати за партію і кандидата, для цього треба додатково вписати номер кандидата.

Важливо: Виборець має обов'язково поставити "галочку" навпроти партії, без цього — бюлетень буде недійсним.

Дані ЦВК
Дані ЦВК

У зв'язку з пандемією, при вході на дільницю для голосування громадянам міряють температуру, пише Чесно. Люди мають бути у захисних масках. Члени комісій захищаються також за допомогою масок та рукавичок.

Виборча дільниця у Луцьку
Виборча дільниця у Луцьку
Чесно

Виборча дільниця у Львові
Виборча дільниця у Львові
Чесно
Виборча дільниця у Львові
Виборча дільниця у Львові
Чесно

Екзит-поли

У день місцевих виборів соціологи проведуть кілька екзит-полів.

Соціологічна група "Рейтинг" у неділю, 25 жовтня, представить результати опитувань, які проводяться протягом дня виборів. Дані оприлюднять на прес-конференції після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Також о 20:00 в рамках спецпроекту "Ніч виборів з Савіком Шустером" журналісти оголосять результати опитування, здійсненого за допомогою соціологічної компанії Liberty Report. Шустер, зокрема, планує оголосити результати екзит-полів, проведених методом face to face, у 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Так, будуть названі імена мерів, які переможуть, міста, де відбуватиметься другий тур, і партії, які подолають п’ятивідсотковий бар'єр у ради.

Близько 22:00 голова ЦВК проведе онлайн-брифінг щодо перебігу дня голосування.

Знати більше:

Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня

Ями на дорогах, відсутня гаряча вода та невідремонтовані лікарні: За що відповідає місцева влада?

При цьому на Чернігівщині окрім місцевих виборів, жителі шести районів обирають і народного депутата. Проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі призначені у зв’язку з загибеллю в травні цього року його представника у парламенті Валерія Давиденка.

Крім того, паралельно з місцевими виборами пройде опитування від президента Володимира Зеленського. Інтерв'юери у неділю поставлять українцям 5 питань від президента, вони працюватимуть поза виборчою дільницею.

Світлана Кізілова, УП
Теми: виборимісцева владарегіони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВ Україні почалося голосування на місцевих виборах

відеоЗ київського університету відрахували хлопця, що осквернив алею Небесної сотні

фотоБойовики повідомили про загибель ватажка НЗФ "Призрак" Маркова

Туреччина планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar — Уруський

відеоНагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта

Кличко заразився коронавірусом

Усі новини...
вибори
Популізм проти популізму
"День тиші": поліція відкрила 29 проваджень та склала більше сотні протоколів
Трамп достроково проголосував на виборах
Останні новини
08:00
фотоВ Україні почалося голосування на місцевих виборах
07:55
Головні новини суботи і ночі: деталі про опитування Зеленського, стеження за Арахамією
07:31
Найманці РФ здійснили чотири постріли по позиціях ЗСУ – ООС
06:27
Пред’явили фейкові довідки про ПЛР-тести: на кордоні спіймали 20 громадян
05:07
Пандемія: третій день поспіль у світі фіксують більше 450 тисяч хворих
04:11
Україна перейшла на зимовий час
03:24
В МОЗ розповіли, скільки медиків загинули від коронавірусу
02:32
Після вибуху танкера в Азовському морі шукають трьох росіян – ЗМІ
01:41
Темпи поширення коронавірусу на Буковині майже не зменшуються
00:57
"День тиші": поліція відкрила 29 проваджень та склала більше сотні протоколів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!