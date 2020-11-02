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МОЗ готується розгортати COVID-шпиталь в столичному Палаці спорту

Понеділок, 2 листопада 2020, 13:33

Міністерство охорони здоров'я готується розгортати мобільний шпиталь у столичному Палаці спорту.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня"

Пряма мова: "Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту".

Деталі: За словами Ляшка, тимчасові ковідні шпиталі потрібно розгортати в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови.

Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу.

На уточнююче запитання, чи є додаткове обладнання, лікарі, ліжка для таких великих площ, санлікар відповів заперечно, зазначивши, що що головна проблема – із медичним персоналом.

Пряма мова: "На цей конкретний момент – ні. Але на цей час ми знаємо кількість цього обладнання, є табелі оснащення; ми знаємо, скільки обладнання є на ринку, як його купити і поставити.

Питання не так в обладнанні, як у забезпеченні медичним персоналом. Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками.

Нагадаємо: За добу 1 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 6 754 особам, померли 69 хворих, одужали 2 327 пацієнтів. 

Що передувало: 20 жовтня Ляшко у коментарі "Українській правді" пояснював, що розгортати тимчасові ковідні шпиталі поза медичними закладами в Україні планують при орієнтовній щоденній кількості хворих з COVID-19 на рівні 11-15 тисяч або при різкому стрибку хвороби в певному місті чи регіоні.

Знати більше: Де у Києві можуть розгорнути госпіталі для хворих на COVID-19, та скільки це буде коштувати

Теми: коронавірусКиївМОЗ


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