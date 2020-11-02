Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років тюрми

Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе Антона Желепу засудили до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно: "2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)".

Деталі: Суд також позбавив обвинуваченого права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків.

Пряма мова Максимець: "Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений у своєму останньому слові повністю визнав вину, попросив вибачення у потерпілих. Від адвоката він відмовився".

Передісторія: