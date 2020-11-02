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Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років тюрми

Понеділок, 2 листопада 2020, 14:22

Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе Антона Желепу засудили до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно: "2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)".

Деталі: Суд також позбавив обвинуваченого права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. 

Пряма мова Максимець: "Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений у своєму останньому слові повністю визнав вину, попросив вибачення у потерпілих. Від адвоката він відмовився".

Передісторія:

  • 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.
  • Водій "Мерседеса" зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль "Хюндай", в якому їхали постраждалі. Драгер показав, що водій був п’яний.
  • УП з’ясувала, що чоловік, який був за кермом "Мерседеса", був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.
  • 14 липня Шевченківський районний суд Києва арештував на 2 місяці без права внесення застави Антона Желепу, який влаштував ДТП на Столичному шосе 12 липня, в результаті якого загинули 4 членів сім’ї.

Українська правда
Теми: ДТПпрокуратураКиїв


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