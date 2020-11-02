Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років тюрми
Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе Антона Желепу засудили до 10 років позбавлення волі.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Дослівно: "2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)".
Деталі: Суд також позбавив обвинуваченого права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.
Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків.
Пряма мова Максимець: "Прокуратура задоволена вироком, оскільки суд повністю підтримав позицію обвинувача щодо призначення йому максимального покарання, передбаченого санкцією статті. Обвинувачений у своєму останньому слові повністю визнав вину, попросив вибачення у потерпілих. Від адвоката він відмовився".
Передісторія:
- 12 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника.
- Водій "Мерседеса" зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль "Хюндай", в якому їхали постраждалі. Драгер показав, що водій був п’яний.
- УП з’ясувала, що чоловік, який був за кермом "Мерседеса", був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.
- 14 липня Шевченківський районний суд Києва арештував на 2 місяці без права внесення застави Антона Желепу, який влаштував ДТП на Столичному шосе 12 липня, в результаті якого загинули 4 членів сім’ї.