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Зеленський наполегливо попросив "слуг" ухвалити "жорсткі рішення" щодо КС

Понеділок, 2 листопада 2020, 14:28

Президент Володимир Зеленський наполегливо попросив парламентську фракцію "Слуга народу" обов'язково підтримати його жорсткий законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду.

Джерело: аудіозвернення глави держави, яке є в розпорядженні Української правди

Пряма мова: "Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився, закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду. Обов'язково! Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності...

Якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливий тільки через запропонований закон, треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях, буде інше рішення".

Деталі: За його словами, рішення суддів КС "в лічені години поставило країну на межу катастрофи" і являє собою "прямий і швидкий шлях до кровопролиття, протистояння на вулицях".

Але Зеленський вірить, що поруч з ним "стоїть потужна команда своїх", яка здатна виправити ситуацію, "тому що ми на стороні людей, на стороні правди, на стороні прогресу".

"Історія не судить переможців", - підкреслив президент.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У відповід на це рышення Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Євген Кізілов, УП
Теми: ЗеленськийКССлуга народуВерховна Рада


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