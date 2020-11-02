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ОАСК відмовився визнавати вибори недійсними за позовами Пальчевського

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:57

Суд, розглянувши позови від політичної партії "Перемога Пальчевського" та  кандидата на посаду мера Андрія  Пальчевського, ухвалив відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки не надано суду жодних доказів, які б свідчили про можливі порушення відповідачами вимог Виборчого кодексу.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 20 виборчих позовів.  Серед вимог було зазначено – визнати протиправними дії  Деснянської, Подільської, Печерської Шевченківської, Дніпровської, Голосіївської, Дарницької, Солом’янської, Святошинської, Оболонської районних у місті Києві ТВК. Також суд просили встановити, що чергові вибори Київського міського голови та депутатів до Київської міської ради 25 жовтня не відбулися.

Дослівно: "Під час розгляду позивачі не надали до суду жодних доказів щодо фіксування позивачами чи їх офіційними спостерігачами зазначених ними порушень з боку відповідачів, зокрема, актів про порушення вимог Виборчого кодексу.

Також позивачами не подано до суду доказів щодо порушення порядку встановлення підсумків голосування на місцевих виборах, не надано доказів щодо подання ними зауважень під час складання і підписання протоколу підрахунку голосів".

Нагадаємо: Пальчевський від політичної партії "Перемога Пальчевського" витратив на виборчу кампанію 2 мільйони 577 тисяч 879 гривень.

Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Пальчевський набрав 4,5% голосів у Києві.

Українська правда
Теми: ОАСКвибориКиїв


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