Вибори мера Києва: найдорожча кампанія була у Верещук – ОПОРА

З-поміж кандидатів на посаду міського голови Києва найдорожчою була кампанія нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук.

Джерело: Громадянська мережа "ОПОРА" з посиланням на проміжні фінансові звіти 8 з 20 кандидатів на посаду мера

Деталі: Верещук витратила на кампанію 22 мільйони 143 тисячі 753 гривень. З них 95,7 тисячі гривень – на виготовлення матеріалів передвиборної агітації, 15 мільйонів гривень – використання ЗМІ, 1,3 мільйона гривень – на розміщення матеріалів передвиборної агітації в інтернеті та 5,7 мільйона – на зовнішню рекламу.

Кандидат від "Голосу" Сергій Притула використав на кампанію 13 мільйонів 352 тисячі 594 гривень.

Андрій Пальчевський від політичної партії "Перемога Пальчевського" витратив 2 мільйони 577 тисяч 879 гривень.

Кандидат від політичної партії "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" Микола Томенко використав на передвиборну кампанію 414 тисяч 894 гривні.

Михайло Поживанов (Радикальна партії Олега Ляшка) витратив на свою рекламу 282 тисячі 300 гривень, Сергій Гусовський (політична партія "За майбутнє") – 250 тисяч гривень, Олександр Попов – 157 тисяч 652 гривні.

Кандидат від партії "Екологічна альтернатива" Єгор Фірсов прозвітував, що на рахунок виборчого фонду кандидата не надходило коштів, тож не було й витрат.

Водночас ОПОРА фіксувала політичну рекламу зі сторінки Фірсова в Facebook. За даними ОПОРИ рекламу кандидата оплачувала політична сила, від якої він балотувався, і впродовж 5 вересня – 12 жовтня ці витрати становили понад 1900 доларів на 92 рекламні дописи.

В ОПОРІ нагадали, що за виборчим кодексом проміжні звіти кандидати повинні подати не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, а остаточний фінансовий звіт – не пізніш як на 7-й день після дня голосування.

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