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ЦВК оприлюднила підсумки виборів у 212 місцевих радах

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:58
ЦВК оприлюднила підсумки виборів у 212 місцевих радах

Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада офіційно презентувала результати виборів депутатів 212 місцевих рад, а загальна кількість обраних депутатів налічує вже 4757.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Визнано обраними:

  • 117 депутатів чотирьох районних рад (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська та Чернігівська області);
  • 751 – міських рад;
  • 1166 – селищних;
  • 2723 – сільських рад.

Всього обиралися депутати до 1577 місцевих рад.

Переважно стали депутатами самовисуванці – 1499 (понад 31%).

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: вибориЦВК
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