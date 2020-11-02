ЦВК оприлюднила підсумки виборів у 212 місцевих радах
Понеділок, 2 листопада 2020, 19:58
Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада офіційно презентувала результати виборів депутатів 212 місцевих рад, а загальна кількість обраних депутатів налічує вже 4757.
Джерело: дані ЦВК
Деталі: Визнано обраними:
- 117 депутатів чотирьох районних рад (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська та Чернігівська області);
- 751 – міських рад;
- 1166 – селищних;
- 2723 – сільських рад.
Всього обиралися депутати до 1577 місцевих рад.
Переважно стали депутатами самовисуванці – 1499 (понад 31%).
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Передісторія:
- Станом на 16 годину 30 жовтня в Україні були офіційно відомі результати виборів у 64 місцевих радах і визнані обраними 84 голів міських, селищних і сільських.
- Місцеві вибори відбулися 25 жовтня.
- Результати виборів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.
Українська правда