Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не розжене КС

Президент Володимир Зеленський допустив ще один розпуск Верховної Ради, якщо депутати, і перш за все "слуги народу", відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

Джерело: його виступ у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова: "Якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все у "слуг народу", тому що вони йшли і, чесно кажучи, вони розуміють, що… вони ж нові… тому, все ж таки, вони завдяки мені стали депутатами і (завдяки) підтримці суспільства, голосуванню народу… але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо ми підемо врозріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом (шляхом розпуску парламенту - УП)".

Деталі: Водночас Зеленський висловив бажання, щоб нинішній парламент продовжував працювати, тому що Україні і так вистачає "нестабільних речей" – це і Covid-19, і війна на Донбасі, і економіка.

Передісторія: 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

У відповід на це рішення Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".