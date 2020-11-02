Зеленський: Якщо не працюватиме КС – це стабільність
Президент Володимир Зеленський вважає, що, у зв’язку з останніми подіями, якщо не працюватиме Конституційний суд в Україні – це стабільність.
Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV
Пряма мова Зеленського: "Ми більше не можемо чекати, треба зупинити в будь-якому випадку роботу саме в тому напрямку деяких суддів КС, в якому вони її ведуть. А потім вже, коли ми це зробимо, коли стабілізується ця ситуація, а я вважаю, що навіть якщо не буде працювати Конституційний суд сьогодні в державі – це стабільність. Я так вважаю.
І в цей момент можна спокійно сісти – парламентарі, комісії, разом с Офісом президента, з громадськістю – будь ласка, напрацьовуйте антикорупційні зміни та запроваджуйте через парламент".
Деталі: Він впевнений, що потрібно "заморозити" діяльність КС в тому складі, в якому він зараз працює, а потім потрібно "все виправляти".
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У відповідь на це рішення Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".