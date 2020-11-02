Зеленський: Якщо не працюватиме КС – це стабільність

Президент Володимир Зеленський вважає, що, у зв’язку з останніми подіями, якщо не працюватиме Конституційний суд в Україні – це стабільність.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV

Пряма мова Зеленського: "Ми більше не можемо чекати, треба зупинити в будь-якому випадку роботу саме в тому напрямку деяких суддів КС, в якому вони її ведуть. А потім вже, коли ми це зробимо, коли стабілізується ця ситуація, а я вважаю, що навіть якщо не буде працювати Конституційний суд сьогодні в державі – це стабільність. Я так вважаю.

І в цей момент можна спокійно сісти – парламентарі, комісії, разом с Офісом президента, з громадськістю – будь ласка, напрацьовуйте антикорупційні зміни та запроваджуйте через парламент".

Деталі: Він впевнений, що потрібно "заморозити" діяльність КС в тому складі, в якому він зараз працює, а потім потрібно "все виправляти".

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