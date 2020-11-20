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Facebook вперше показав статистику публікацій з риторикою ненависті

П'ятниця, 20 листопада 2020, 00:31
Графіка: UNICEF

Компанія Facebook вперше оприлюднила статистику, яка демонструє поширеність риторики ненависті в соцмережі.

Джерело: Звіт Facebook про дотримання стандартів спільноти в III кварталі 2020 року. Аналітика звіту

Деталі: За даними компанії, з липня по вересень 2020 року на 10 000 переглядів контенту, опублікованого користувачами, доводилося 10-11 повідомлень, що містять риторику ненависті.

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Теми: facebookсоцмережі


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