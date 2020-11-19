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Facebook вперше показав статистику публікацій з риторикою ненависті

Четвер, 19 листопада 2020, 23:31
Facebook вперше показав статистику публікацій з риторикою ненависті
Графіка: UNICEF

Компанія Facebook вперше оприлюднила статистику, яка демонструє поширеність риторики ненависті в соцмережі.

Джерело: Звіт Facebook про дотримання стандартів спільноти в III кварталі 2020 року. Аналітика звіту

Деталі: За даними компанії, з липня по вересень 2020 року на 10 000 переглядів контенту, опублікованого користувачами, доводилося 10-11 повідомлень, що містять риторику ненависті.

В III кварталі в Facebook вжили заходів щодо 22,1 мільйона публікацій, автори яких розпалювали ненависть, причому переважна більшість публікацій було видалено завчасно, тобто ще до отримання скарг незадоволених користувачів.

В Instagram, який також належить Facebook Inc, за квартал промодерували 6,5 мільйона публікацій, автори яких порушили політику соцмережі щодо розпалювання ненависті.

У звіті зазначається, що швидкість виявлення забороненого контенту збільшилася в зв'язку з поліпшенням роботи інструментів штучного інтелекту, які дозволяють знаходити і видаляти пости з риторикою ненависті ще до отримання скарг від користувачів.

 

Читайте також: Facebook відповідає на незручні запитання. Про підслуховування, перегляд повідомлень і використання особистих даних 

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: facebookсоцмережі
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