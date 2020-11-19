Facebook впервые показал статистику публикаций с риторикой ненависти
Компания Facebook впервые обнародовала статистику, демонстрирующую распространенность риторики ненависти в соцсети.
Источник: Отчет Facebook о соблюдении стандартов сообщества в III квартале 2020 года. Аналитика отчета
Детали: По данным компании, с июля по сентябрь 2020 года на 10 000 просмотров контента, публикуемого пользователями, приходилось 10-11 сообщений, содержащих риторику ненависти.
В III квартале в Facebook приняли меры в отношении 22,1 миллиона публикаций, авторы которых разжигали ненависть, причем подавляющее большинство публикаций было удалено заблаговременно, то есть еще до получения жалоб недовольных пользователей.
В Instagram, который также принадлежит Facebook Inc, за квартал промодерировали 6,5 миллионов публикаций, авторы которых нарушили политику соцсети касательно разжигания ненависти.
В отчете говорится, что скорость выявления запрещенного контента увеличилась в связи с улучшением работы инструментов искусственного интеллекта, которые позволяют находить и удалять посты с риторикой ненависти еще до получения жалоб от пользователей.
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