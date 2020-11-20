Facebook впервые показал статистику публикаций с риторикой ненависти

Компания Facebook впервые обнародовала статистику, демонстрирующую распространенность риторики ненависти в соцсети.

Источник: Отчет Facebook о соблюдении стандартов сообщества в III квартале 2020 года. Аналитика отчета

Детали: По данным компании, с июля по сентябрь 2020 года на 10 000 просмотров контента, публикуемого пользователями, приходилось 10-11 сообщений, содержащих риторику ненависти.

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