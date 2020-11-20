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Марсохід NASA надіслав на Землю аудіофайл

П'ятниця, 20 листопада 2020, 01:50

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого 2021 року здійснить посадку в північній півкулі Марса, відправив на Землю записаний ним в космосі звук.

Джерело: NASA

Деталі: Звукозапис з мікрофона на борту марсохода — це вібрації механізмів ровера.

Деталі: Запис був зроблений з метою перевірики систем апарату. "Наша система працює і готова спробувати записати звук приземлення (ровера - ред) на Марс", - повідомили в NASA.

Perseverance покинув Землю 30 липня і вже подолав 288 з 470 мільйонів кілометрів на шляху до Марса.

Згідно онлайн-даними NASA, на момент публікації новини швидкість апарату складає 92 550 км / год відносно Сонця.

 
Карта польоту марсоходу Perseverance

Довідка: Місцем посадки дослідницького апарату вибрали 45-кілометровий кратер Єзеро. Це місце на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса було обрано зі списку 60 можливих місць посадки. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Крім цього, він доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник - 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity ("Винахідливість"). 

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії.

Нагадаємо:

Микола Донєв, Українська правда
Теми: космосСША


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